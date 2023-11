Un móvil con pantalla a 90 Hz, batería de 5.000 mAh y cámara de 50 megapixeles, que hemos puesto a prueba para comprobar si este es el mejor móvil que puedes comprar por este precio. Principalmente, porque ofrece características que son poco comunes en móviles tan baratos. Una de ellas, reiteramos, es su pantalla, que llega con una tasa de refresco de 90 Hz. También su procesador, el Helio G85 que vemos en algunos móviles que se ubican en los 200 euros.

Incluye, además, una configuración de RAM y almacenamiento bastante atrayente. Es, de hecho, en lo primero que me fijé. Mantiene la línea tan característica de la marca, con ese módulo fotográfico junto al logotipo y la trasera con tonos satinados que, si bien no son mis favoritos, no son muy estridentes. La parte trasera, además, es completamente plana, y hace que el móvil sea un poco más elegante. Es, eso sí, un móvil con un cuerpo de plástico, algo esperable para este rango de precios





