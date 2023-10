Tips para meditar cuando no puedes estar quieto

Si eres de las personas que no sabe meditar, suele perder la concentración y la relajación, sobre todo en momentos en los que no puedes estar quieto, aquí te dejamos una lista de tips que te ayudarán a mantener la mente enfocada y realizar estos ejercicios de respiración, tranquilidad y paz para que toda la buena energía fluya dentro de ti.

1. El fracaso es realmente un éxito: Cuando comiences con tu camino a la meditación, debes saber que te vas a distraer una y otra vez, lo que puede llevarte a tener ideas negativas de tu cerebro, pero debes saber que todo el mundo lucha con este problema, nadie nace siendo experto y la práctica es quien hace al maestro.

2. No necesitas meditar para ser consciente: La atención plena y la meditación están muy relacionadas; debes saber que la meditación consciente es tomar un período de tiempo establecido para concentrarse activamente en estar presente, frecuentemente se centra en la respiración. headtopics.com

3. Considera las micro-meditaciones: Si utilizas una aplicación o una herramienta digital para meditar sabrás que comúnmente tienen meditaciones de 10, 15 o incluso 30 minutos, lo que puede representar mucho tiempo para las personas que van comenzando, en especial para aquellas que tienen problemas para concentrarse, es mejor optar por más cortas, el tiempo que a ti te lleve, es perfecto.

Finalmente, los expertos en salud mental señalan que si realmente te cuesta trabajo realizar estos ejercicios de meditación, aun cuando seguiste estos tips, puedes acercarte con un experto para pedir su ayuda y asesoría. No dejes de intentarlo, en algún momento podrás lograrlo o, sino, no te preocupes, no eres la única persona con ese problema, recuerda que para todo hay solución. headtopics.com

Leer más:

vanguardiamx »

FAO insta a combatir desperdicio de alimentos; millones de toneladas fueron a la basura en 2022Reportó que 100 millones de toneladas de comida terminaron en la basura en 2022. Leer más ⮕

TEPJF recibe Reconocimientos 100% Capacitados del INAI por quinta vez consecutivaEl magistrado de la Sala Superior Felipe Fuentes Barrera aseguró que la transparencia y el acceso a la información pública son elementos esenciales para el fortalecimiento de la democracia Leer más ⮕

Ex trabajadores de la extinta Ruta-100 piden pago de fideicomiso tras 27 añosEx trabajadores de la extinta Ruta-100, denunciaron la omisión del pago en ganancias y utilidades. Leer más ⮕

Disney 100 en TikTok: Estas son las respuestas al cuestionario de hoy 26 de octubreObtén más cartas en el juego Disney 100 en TikTok respondiendo correctamente el cuestionario de hoy 26 de octubre; te decimos las respuestas Leer más ⮕

3 frutas que puedes comer y tienen menos de 100 calorías para bajar de pesoEl balance en la alimentación es de importancia y se puede lograr consumiendo los productos de los diferentes grupos Leer más ⮕

Respuestas del cuestionario del 26 de octubre de Disney 100 años en TikTokGana las tarjetas de Disney 100 años en TikTok respondiendo correctamente las preguntas del cuestionario de hoy 26 de octubre, aquí los detalles Leer más ⮕