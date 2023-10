Televisa expone sólido avance de la mano de reestructuras, productos innovadores y contenidos atractivos

, quien encabeza izzi desde agosto pasado, abundó sobre la reestructura que la operador de telecom de Televisa realiza tras su llegada que concentró en 6 puntos clave. Ello, aseguró, le ha significado hasta ahora a la empresa un ahorro del orden del 12% que, aseveró, espera se cristalice para el próximo trimestre y contribuya a ampliar el margen de operaciones residenciales.

Por su parte, el argentino, CEO de Sky, aseguró que tras el lanzamiento de Sky+, su nuevo producto dado a conocer a inicios de este mes, Sky ha tenido 36 mil adiciones y confió que con este y otros servicios que lanzarán próximamente, como el de Internet, puedan mantener esta ruta de crecimiento.

