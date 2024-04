Sony añadirá dos juegos muy esperados a PlayStation Plus en abril

Xbox Game Pass conquistó el corazón de miles por ofrecer muchos estrenos día 1, es decir, títulos que están disponibles en el catálogo desde el primer momento tras su salida oficial. Sony se ha mostrado renuente a adoptar ese modelo, especialmente en lo que respecta a los exclusivos; sin embargo, de vez en cuando sorprende a los suscriptores con juegos que debutan directamente en el servicio PlayStation Plus.

El programa de suscripción se vende en 3 niveles: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Los últimos 2 ofrecen ventajas adicionales y beneficios exclusivos, como acceso a un gran catálogo de juegos que cambia mes a mes, similar a lo que sucede con Xbox Game Pass. En esa línea, Sony confirmó que 2 juegos muy esperados se unirán al programa de suscripción en abril como estrenos día

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



LevelUPcom / 🏆 27. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Sony dará 12 meses de PlayStation Plus a fans que cumplan con estas condicionesLa compañía anunció una atractiva promoción que está disponible para ciertos jugadores

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Sony revela el videojuego favorito de los fans de PlayStationLa compañía japonesa hizo una dinámica en redes con sus grandes exclusivos

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Sony busca al filtrador del PlayStation 5 Pro con una investigación, según reporteDocumentos revelaron detalles sobre el próximo hardware de la compañía

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

PlayStation 5 Pro apunta a 8K y 30 fps gracias a esta tecnología de SonyFuente confiable filtró detalles de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Sony paró la producción de PlayStation VR2 por bajas ventas, según reporteTodo indica que el dispositivo no cumplió las expectativas a 1 año de su estreno

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Sony detiene la producción del PlayStation VR2Sony anuncia devastadora noticia sobre uno de sus principales productos de PlayStation. La compañía recibe duro golpe. Aquí los detalles.

Fuente: atomix - 🏆 26. / 63 Leer más »