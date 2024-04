Rajon Rondo anuncia su retiro del baloncesto

Uno de los jugadores más veteranos de la NBA decidió las “clavadas”. Rajon Rondo, quien terminó su carrera en los Lakers de Los Ángeles y los Cavaliers de Cleveland, ya no jugará más baloncesto. Después de 16 Temporadas, y tras una aparición en el podcast “All the Smoke”, Rondo respondió rápidamente cuando el presentador Matt Barnes le preguntó si la NBA había visto lo último de él. “Absolutamente”, dijo el base de 38 años. “Sí, ya terminé. No puedo. Prefiero pasar tiempo con mis hijos”.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Aguirre podría tener problemas familiares de ganarle al Athletic de Bilbao Rondo, cuatro veces All-Star y dos veces campeón de la NBA, jugó por última vez en la temporada 2021-22 con los Lakers y Cavaliers. “Definitivamente fue algo que nunca di por sentado cuando estaba en el juego”, dijo Rondo. “Me encantó cada minuto y aprecio la hermandad que pude compartir, unirme y crecer a lo largo de los año

