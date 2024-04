¿Qué fue de Carlos Lizarazo, uno de los peores fichajes del Cruz Azul que nunca pudo debutar en la Liga MX?

Carlos Lizarazo, uno de los peores fichajes del Cruz Azul, nunca pudo debutar en la Liga MX. A pesar de llegar al equipo como tercer portero, no tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo. Su debut "no oficial" fue en 2012 en un partido de la Copa MX. A diferencia de otros jugadores que han tenido éxito en el club, Lizarazo no logró destacar y fue considerado uno de los peores fichajes. En cambio, Jesús Corona, otro ex jugador de Cruz Azul, se convirtió en el arquero titular y jugó 29 partidos. Actualmente, Lizarazo juega para Querétaro en la primera división.

