Primer Vistazo de 'Capitán América 4'

Marvel Studios sigue preparando nuevos proyectos para expandir su universo cinematográfico; una de las cintas que tiene planeado realizar desde que finalizó la serie de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ es la nueva película de ‘Capitán América 4: Barve New World’, la cual narrará la historia de Sam Wilson convirtiéndose en el nuevo soldado que representa a Estados Unidos.

Aunque el tráiler revelado durante la conferencia no ha sido difundido oficialmente, los asistentes aseguran que la película continuará luego de los sucesos acontecidos en las series de de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, así como en ‘Secret Invasion’, ya que el presidente de Estados Unidos, interpretado por Harrison Ford, le pide ayuda al nuevo Capitán para que reúna a los vengadores y puedan traer un nuevo orden al mundo.

