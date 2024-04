Partido de estrellas entre famosos y dueños de equipos de la People's League

Drama, enojo, frustración y celebración de goles, fue lo que se vivió en el juego de estrellas entre famosos y dueños de los equipos de la People’s League. A unos días de que finalice el primer split de “La Liga de Todos”, creadores de contenido y exfutbolistas como José Cardozo, Jaír Pereira, Miguel Ponce, Roberto Ruiz Esparza, Gerardo Flores, Gabriel Caballero y Yosgart Gutiérrez, se dieron cita para tener un duelo más que amistoso.

El equipo de los famosos se llevó el partido en tanda de penaltis, luego de que terminaran en los 40 minutos empatados a ocho goles

El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX

