Max Verstappen critica el nuevo formato de carrera en el GP de China

El piloto de Red Bull hoy se ubica como líder del campeonato y seguido de su coequipero Checo PérezKleiton Lima, entrenador del Santos de Brasil Femenil renuncia al ser acusado de acoso sexualCarín León será el artista invitado a la Kings League América 2024“Desde el punto de vista de la conducción y el rendimiento del deporte, creo que no es lo más inteligente”, expresó el piloto de Red Bull .

Esta molestia tiene su origen porque después de cinco años el GP de China aparece en el calendario de la F1, los pilotos tendrán sólo la carrera sprint y una práctica libre para conocer las adaptaciones en elya expresó su negativa ante este caso. “Creo que no es genial hacer eso porque cuando has estado lejos de una pista durante bastante tiempo, creo que nunca sabes lo que vas a experimentar, así que habría sido mejor tener un fin de semana de carrera normal allí”, mencionó Max.“Espero que podamos dar el pistoletazo de salida tan bien como podamos y espero que no necesitemos afinar demasiadas cosas en el coche”, sentenció Verstappen.

Max Verstappen Red Bull GP De China Fórmula 1 Carrera Sprint Práctica Libre

