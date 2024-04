Álvarez Máynez asegura que no compite en igualdad de condiciones que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum Pidió a californianos ver el debate del próximo domingo 7 de abril para conocer sus propuestas y compararlas con las de las candidatas “El sesenta por ciento de la gente no ha decidido su voto, díganles: 'compara', por tus propios ojos, no confíes en lo que te estoy diciendo", señaló el emecista.

Foto: EspecialTren Maya: A seis meses de que termine el sexenio de AMLO, siguen expropiaciones de terrenosJorge Álvarez Máynez prometió que los próximos dos meses “se romperá el alma” en la contienda presidencial para ganarle a las candidatas de “la vieja política” pues no compite en igualdad de condiciones. “No tenemos sus millones. No tenemos al árbitro como ellos lo tiene

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Ley SB4 de Texas: ¿Qué opinan Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez?A raíz de la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, las candidatas y el candidato a la presidencia se pronunciaron a través de redes sociales

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Jorge Álvarez Máynez asegura que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez plagian sus propuestas“Plagiaron, se fusilaron todo esos candidatos; se fusilaron el color del INE, se plagiaron su tesis, se plagiaron el fosfobús, son los candidatos del plagio; y la otra es la candidata de los montajes', acusó el aspirante.

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

Gentrificación: ¿qué opinan Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez?Acá te contamos cuál es la posturas de los presidenciables al respecto

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Claudia Sheinbaun, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez gastan 183 mdp en primer mes de campañaLa candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, encabeza la lista de gastos por 86 millones 758 mil 69 pesos

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez gastan 183 mdp en primer mes de campañaLa candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, encabeza la lista de gastos por 86 millones 758 mil 69 pesos

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Álvarez Máynez asegura que pronto rebasará en preferencias a Xóchitl GálvezEl candidato presidencial de Movimiento Ciudadano indicó que pese a que el INE impugnó sus spots de campaña, seguirá dando la batalla frente a las candidatas de “la vieja política”

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »