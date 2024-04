La escritora Carmen Leñero publica su nuevo libro de poesía El zigzag de la gacela

La escritora Carmen Leñero decidió hacer travesuras con la poesía y el gazal, una forma de poema árabe, en su nuevo libro El zigzag de la gacela, publicado por Bonilla Artigas Editores. “Estos versos tienen su origen en una antigua forma poética conocida como gacela, gazal o ghazal, de origen persa y tiene una tradición que seguí y en otros poemas no. El chiste es que llega una idea, una imagen y no te quedas en ella, no la despliegas y entonces llega otra.

“Hay algo en la forma que sí invita a una poesía con respiración honda porque entre los versos hay momentos para hacerlo. Aproveché ese juego no tanto las ganas de inventar sino de pasear en esa aventura de subirme a esa bicicleta”.¿Qué temas va a encontrar el lector?Los que lleguen.

Carmen Leñero Poesía Libro El Zigzag De La Gacela Gazal Géneros Poéticos

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



Milenio / 🏆 9. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Se incendian más de 30 vehículos en corralón en El Carmen, Nuevo LeónEl siniestro ocurrió por la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 7.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Así fue el rescate de 8 colombianas víctimas de trata en Playa del CarmenLas colombianas fueron localizadas y rescatadas en el fraccionamiento Misión Las Flores, de Playa del Carmen y de acuerdo con las investigaciones, las mujeres fueron captadas desde su país de origen

Fuente: lasillarota - 🏆 52. / 51 Leer más »

Ambientalistas convocan a protesta contra el Tren Maya en Playa del CarmenDistintas agrupaciones ambientalistas convocaron a bloquear el viernes 22 de marzo la carretera federal 307, a la altura de estación Playa del Carmen.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

Presentan 12 candidatos solicitudes de protección tras ataque en El Carmen, NLLas solicitudes abarcan mayormente las alcaldías y diputaciones locales.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Ataque armado a candidata en mitin de El CarmenLa candidata de la coalición Morena-PVEM a la alcaldía de El Carmen, Graciela Villarreal Reyes, sufrió un ataque armado durante un mitin, del cual salió ilesa. Un fotógrafo de su equipo resultó herido.

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

María del Carmen Farías y sus pasionesLa actriz decía que su pasión era aprender. Su vocación, de mil maneras, fue compartir ese entusiasmo.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »