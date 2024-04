Keane emociona a sus fans mexicanos en concierto en la Ciudad de México

El cantante británico Keane emocionó a sus fans mexicanos durante su concierto en la Ciudad de México, donde celebró el vigésimo aniversario de su álbum 'Hopes and Fears'. Keane interpretó varios de sus éxitos, incluyendo 'Somewhere Only We Know' y 'Silenced By the Night', esta última con una modificación en la letra para incluir a los 'mexican people'. El cantante agradeció a sus seguidores y expresó su emoción por estar en México.

Durante el concierto, Keane también colgó una bandera de México en su micrófono. Fue una noche inolvidable para los fans del grupo británico

