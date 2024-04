Five Nights at Freddy’s: Security Breach tendrá una nueva figura de Chica

La fiebre por Five Nights at Freddy’s no ha parado desde el estreno de su exitosa película. Por tal motivo, es normal saber que nueva mercancía de la franquicia ya viene en camino. Hace poco, se confirmó el lanzamiento de geniales figuras y peluches inspirados en la saga de Scott Cawthon. Después de algunos días, por fin tenemos el primer vistazo a uno de los próximos coleccionables de Youtooz.

La compañía prepara una figura especial de Five Nights at Freddy’s: Security Breach, que está dirigida a los fans de Chica, uno de los animatrónicos más populares. Entérate: Five Nights at Freddy's revela nuevo proyecto que llegará en 2025 y encantará a sus fans Five Nights at Freddy’s tendrá una nueva figura de Chica Five Nights at Freddy’s: Security Breach debutó en 2021 y tuvo una muy buena recepción entre los fans por las novedades que incorporó a la franquicia. Es una aventura protagonizada por Gregory, un joven que queda atrapado toda la noche en el Mega Pizzaplex de Freddy Fazbea

