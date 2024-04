Fallece paramédico tras actos de violencia en partido de fútbol

Hace menos de un año, el 27 de agosto del 2023, al término del partido entre Monterrey y Cruz Azul, donde los visitantes consiguieron el triunfo, se suscitaron actos de violencia a las afueras del Gigante de Acero, involucrando a aficionados de los Rayados y paramédicos. Uno de ellos, Gerardo Martínez Herrera, desafortunadamente acaba de perder la vida, presuntamente por problemas de salud.

La noticia del fallecimiento del paramédico fue compartida en Facebook por José de León, miembro del grupo llamado “Veteranos Dejando Huella”, sin embargo, en dicha publicación no se mencionó la causa. “Con permiso de la administración de este grupo hago de su conocimiento que el compañero Gerardo Martínez Herrera, ex 191501 de CNEMTY recién ha fallecido”, comentó José de León. Cabe recalcar que, si bien no se ha dicho la causa de su muerte, Gerardo Martínez llevaba tiempo hospitalizado y se encontraba delicado de salu

