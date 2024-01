Escándalo por declaraciones machistas de alcalde italiano

El alcalde italiano Stefano Bandecchi desató la ira de funcionarios por sus declaraciones machistas durante un debate sobre violencia de género. Se le exige su renuncia debido a sus comentarios homófobos y vulgares.





El alcalde italiano Stefano Bandecchi desató la ira de funcionarios por sus declaraciones machistas durante un debate sobre violencia de género. Se le exige su renuncia debido a sus comentarios homófobos y vulgares.

La precandidata presidencial de Morena aboga por una vida libre de violencia para las mujeresLa precandidata presidencial de Morena aseguró que no sólo es romper el techo de cristal sino garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Tras ganar demanda por difamación, Lourdes Mendoza afirma: 'la única que ha podido ganarle algo a Lozoya soy yo'. 'No al Plan C de AMLO': advierte el PAN que votará contra reforma judicial y la de pensiones. Ante embajadores y cónsules, Bárcena llama a consolidar el trabajo de la Cancillería en recta final del gobierno de AMLO. Tras escándalo del PRI y PAN en Coahuila, Luisa María Alcalde advierte: notarios no pueden ser parte de una negociación política. Junto a mujeres de todo el país, Sheinbaum aseguró que en caso de que gane la siguiente elección, no llegara solamente una mujer a la presidencia sino todas las del país. Mientras que, la oposición no está con las mujeres solamente está con los negocios.

El IRS anunciará la fecha de inicio de la temporada de declaraciones de impuestos 2024El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) anunciará en enero la fecha de inicio de la temporada de declaraciones de impuestos 2024. Para la temporada de 'taxes' 2024 —en la que se declaran los ingresos e impuestos pagados a lo largo de 2023— no se anticipan cambios significativos, sobre todo en los créditos tributarios que pueden generar reembolsos. El monto del Crédito Tributario por Hijo será de hasta $2,000, como en la temporada anterior, y los del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo, clave para quienes tienen ingresos bajos o moderados, cambiarán levemente. Serán de $600, $3,995, $6,604 ó $7,430, dependiendo de cuántos hijos calificados colocas en tu declaración de impuestos.Crea una cuenta en la web del IRS y revisa, si te aplica, tu número ITIN Este es el primer paso para asegurarte del estatus de tus impuestos federales con el IRS. Ahí podrás ver si debes impuestos, cuántos has pagado y los planes de pago disponibles

Autoridades federales cruzan declaraciones sobre liberación de migrantes secuestrados en TamaulipasLas autoridades del Gobierno federal cruzaron declaraciones sobre la forma en que fueron liberados 32 migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que según el testimonio de las víctimas, fueron liberadas ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona; sin embargo la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que se concretó el pago en algunos casos.

Patadas VoladorasUn auténtico pleito de estrellas se está presentando en el Circo de las 4 Tandas: de un lado, Sanjuana Martínez, sí, una amazona del espectáculo en la Carpa Guinda, quien en muchas ocasiones fue defendida por el Domador de Palacio en su conocida función mañanera; del otro, Luisa María Alcalde y su familia, concretamente su padre, el abogado Arturo Alcalde Justiniani, el tema –como siempre– el dinero.

Claudia Sheinbaum es recibida con brazos abiertos por el pueblo de Yautepec, MorelosLa exjefa de Gobierno fue acompañada por el presidente de Morena, Mario Delgado

