El sector privado se ve afectado por la falta de diálogo en la implementación de normas en México

Cuando se habla de normas o estándares, este es otro renglón muy lastimado por el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador al cerrar el diálogo con el sector privado. Vaya, la Ley de Infraestructura de la Calidad que empujó Economía de Raquel Buenrostro consideró marginalmente las opiniones de la IP y a 3 años 8 meses de que entró en vigor, ni siquiera se ha concluido su reglamento.

Inclusive en la Dirección de Normas que ocupa Julio Eloy Páez van 7 distintos responsables en el sexenio con lo que ello implica. Recién asumió como presidente del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, Carlos Pérez timón de la firma especializada NYCE. El Comenor está por cumplir el 22 de este mes 27 años y da cabida a 22 miembros de organismos de normalización, certificación, sistemas de gestión, laboratorios e inspección ligados a más de 650 NOM y unas 2,000 normas mexicana

