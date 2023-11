Denuncian violación de derechos humanos en operativos migratorios en Ciudad de México

La comisión señaló que el aumento de asentamientos de migrantes en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, así como alrededores de la Comar “provocó malestar y protestas de vecinos en dichas zonas, por lo que solicitaron la intervención del INM en la CDMX a petición del gobierno capitalino”. CIUDAD DE MÉXICO (apro).

- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que recibió denuncias contra el Instituto Nacional de Migración (INM), debido a que realizó operativos el pasado fin de semana en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero dirigidos contra migrantes, en los que no se respetaron los derechos humanos de las personas en movilidad. En un comunicado, la CDHCM aclaró que el INM tiene atribuciones para realizar revisiones migratorias, las cuales deben ser con apego a la Ley de Migración, en particular en su artículo 22, que señala que en dichas revisiones tienen que respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en su ley: “Sin embargo, la CDHCM ha recibido denuncias de que no ha sido así

