Daredevil: Born Again ya tiene nuevo showrunner

Muchos fans de las series de Marvel en Netflix tienen sentimientos encontrados ante el programa que la compañía está desarrollando dentro del UCM para presentar a Daredevil de manera formal tras sus cameos en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% y She-Hulk: Attorney at Law - 74%, y es que no ven como buena señal que la productora decidiera despedir a todo el equipo creativo para comenzar de cero.

Charlie Cox fue especialmente importante para este éxito, pues todos estuvieron de acuerdo en que su dedicación era evidente, así como su pasión por dar vida a este complicado héroe que trata de mantener cierta línea moral a pesar de sus circunstancias y la realidad en la que vive.

Daredevil: Born Again no puede fallar a los fans Cuando las series de Netflix fueron canceladas, muchos fans pasaron años haciendo peticiones a Kevin Feige para rescatar a los actores de estos proyectos, algo que finalmente sí sucedió. En cuanto se confirmaron estos cameos se dio a conocer que el personaje tendría una nueva serie que serviría como soft-reboot para trabajarlo dentro del UCM. headtopics.com

Sigue leyendo: Daredevil: Born Again | se revelan primeros detalles de la cancelada primera temporada Hace poco se dio a conocer la noticia de que la productora había despedido a todo el equipo creativo de Daredevil: Born Again, lo que al principio se vio como resultado de las huelgas en Hollywood, pero ahora se ve como un movimiento importante porque saben que la serie no le puede fallar a los fans, pues si sale bien probará un punto para Marvel y atraerá a varios espectadores, pero si sale mal reafirmará que la saga está sufriendo una crisis importante.

Daredevil: Born Again ya tiene nuevo equipo creativo The Hollywood Reporter confirma que Marvel ya tiene a los nuevos nombres a cargo del material, y los que conocen bien la división televisiva de la compañía seguro agradecerán estos cambios. Dario Scardapane, productor y guionista conocido por The Punisher y Tom Clancy's Jack Ryan - 75%, será el nuevo showrunner de la serie. headtopics.com

