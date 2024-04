Asesores económicos de candidato presidenciable en México hablan sobre una posible reforma fiscal

La necesidad de una reforma fiscal es algo de lo que se ha hablado desde años pasados y, ante la falta de una durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la incógnita es si la siguiente administración impulsará alguna para fortalecer los ingresos públicos. En este sentido, asesores económicos de las y el candidato presidenciable dieron su postura sobre si se impulsará o no una reforma fiscal en caso de ser electo durante una conversación que tuvieron en el podcast de Banorte.

Altagracia Gómez Sierra, asesora económica de Claudia Sheinbaum, señaló que la candidata no impulsará una reforma fiscal en sus primeros años de gobierno en caso de ganar las elecciones de junio e, incluso, señaló que no habría una en el corto plazo. “¿Y por qué no habrá una reforma fiscal? Porque cuando hablamos de la economía informal, y hablamos de este 50%, 55% de la economía en México, que es informal, tenemos que reconocer que muchos de estos, o la gran mayoría de estos, son pyme

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



El Economista / 🏆 3. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Banorte reconocido como el mejor banco en Financiamiento al Comercio Exterior en MéxicoBanorte fue reconocido por la publicación Euromoney como el banco con el mejor de servicio en Financiamiento al Comercio Exterior en México en 2024. Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, comentó que esto refleja el esfuerzo de Banorte por entender el contexto económico y global para crear soluciones a sus clientes.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Longines Global Champions Tour México, presentado por GNP Mexico Jumping, regresa a México por octava ocasiónEl evento se llevará a cabo del 11 al 14 de abril en Campo Marte

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Longines Global Champions Tour México presentado por GNP Mexico Jumping 2024: todo sobre esta cita culturalDel 11 al 14 de abril, únete al Longines Global Champions Tour México presentado por GNP Mexico Jumping y sé testigo de la fusión entre la elegancia ecuestre y la cultura mexicana.

Fuente: VogueMexico - 🏆 12. / 73 Leer más »

La maleta de Banorte, ¿de qué se trata esta promoción?Banorte ha lanzado una nueva promoción para sus clientes, que ofrece una maleta de a quienes abran una cuenta nueva o incrementen su saldo

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

Escorpión Dorado advierte a Ibrahimovic: 'Lo que pasa en México, se queda en México'El exfutbolista sueco será el presidente de la primera edición de la Kings World Cup

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

Banorte paga hasta 14 mil pesos por moneda conmemorativa de 20 pesos; cuáles son las característicasTe decimos cuál es la moneda de 20 pesos con la que podrías obtener hasta 14 mil pesos con Banorte.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »