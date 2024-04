Ariana Grande lanza un nuevo sencillo similar a una canción de Luis Miguel

Ariana Grande ha lanzado un nuevo sencillo llamado "Don't wanna break up again" que ha llevado a los usuarios de redes sociales a concluir que es fan de Luis Miguel . Aunque la cantante nunca ha hablado sobre la música de "El Sol de México", los usuarios han descubierto que su canción se parece mucho a "Dame", tema del Sol lanzado en 1996.

“Hay una canción del nuevo disco de Ariana Grande que se me parece mucho a una de Luis Miguel” El creador de contenido asegura que los dos temas son similares y abre debate entre los usuarios, a pesar de que la letra no tiene relación con la de Micky, la melodía del intro recuerda al disco "Nada es igual". El intérprete de "La Bikina" no ha dado su opinión sobre las similitudes entre su canción y la de la cantante estadounidense.

Ariana Grande Luis Miguel Canción Sencillo Redes Sociales Música Plagio

