Aprobada la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la SCJN

La Comisión de Justicia del Senado avaló el dictamen con el que se aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien presentó su dimisión y fue aceptada por el Presidente.En el debate se impuso la mayoría de Morena y aliados, aunque legisladores de oposición se manifestaron por negar la renuncia por una falta de causa grave.

El dictamen dice que la renuncia se debe respetar, pues está protegida por el artículo 98 de la Constitución Política. La Carta Magna, explicaron los legisladores en el dictamen, establece que las renuncias de los ministros de la Corte sólo; sin embargo, no se señala cuáles son esas causas graves y tampoco señala quién las determina, sólo dice que el Presidente tendrá que aceptar la renuncia y el Senado tendrá que aprobarla. “Sin esa aceptación y sin esa aprobación, no culminaría el procedimiento de la renuncia, en ese sentido, el renunciante, en todo caso, es el que conoce las causas graves por las que toma esa decisión, de otra manera, no adoptaría un acto de tal naturaleza”, dice el document

:

MİLENİO: Aprobada la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la SCJNLa Comisión de Justicia del Senado aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ). Durante la sesión de este 14 de noviembre, Morena rechazó la propuesta de la oposición para citarlo a comparecer para conocer las “causas graves” por las que deja el encargo, el cual concluiría en un año.

Fuente: Milenio | Leer más »

PAJAROPOLİTİCO: Arturo Salinas respetará decisión de SCJN tras suspensión de designaciones para el gobierno interino de Nuevo León🔺José Arturo Salinas Garza gobernador interino nombrado por el Congreso de Nuevo León y aseguró que respetará la decisión de la SCJN quien suspendió tanto su nombramiento como el del designado encargado de despacho Javier Navarro.

Fuente: Pajaropolitico | Leer más »

EXPPOLİTİCA: El Senado aprueba la separación del cargo del ministro Arturo ZaldívarLa Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen por el que se autoriza la separación del cargo del ministro Arturo Zaldívar. La votación será avalada por el pleno senatorial.

Fuente: ExpPolitica | Leer más »

LASİLLAROTA: Renuncia de Zaldívar, aprobada en comisiones del SenadoLa Comisión de Justicia del Senado aprueba renuncia como ministro de la Corte de Arturo Zaldívar; dictamen pasa al pleno

Fuente: lasillarota | Leer más »

PROCESO: Cateo en oficinas de la Fiscalía General de Justicia de MorelosLas oficinas de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, ubicadas en el municipio de Temixco, fueron objeto de un cateo por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), cuyo personal fue acompañado por elementos de la Marina y de la Policía estatal bajo el mando de Cuauhtémoc Blanco. El cateo está relacionado con la investigación que se lleva a cabo contra el coordinador administrativo de la Fiscalía General del Estado, Homero Fuentes, quien fue detenido el pasado 31 de octubre y a quien se acusa de los delitos de Ejercicio Abusivo de Funciones, Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Coalición para Cometer Delitos.

Fuente: proceso | Leer más »

LASİLLAROTA: Renuncia de un senador tras acusaciones gravesLas acusaciones contra el senador fueron suficientes para que la Comisión de Justicia del Senado determinara que son una 'causa grave' para aceptar su renuncia del máximo pleno del país.

Fuente: lasillarota | Leer más »