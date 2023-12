AMLO defiende precandidatura de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana durante su conferencia mañanera a la precandidatura de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León y aseguró, está en todo su derecho de contender por un cargo de elección popular, pues es ciudadana.

Asimismo, el mandatario mexicano calificó a la empresaria como una “mujer exitosa” y comentó que no existe ningún impedimento legal para que Mariana Rodríguez participe y se inscriba para los procesos electorales del país. “No hay nada que lo impida, ella es ciudadana. Tenemos el derecho de votar y ser votados. No hay, que yo sepa, ningún obstáculo legal, hasta podría decir que es una mujer exitosa, lo ha demostrado. Tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes”, dijo AMLO. TE PUEDE INTERESAR: ‘Nada humano me es ajeno; consideración a sus familiares’.





