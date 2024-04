SHIROYAMA HOTEL kagoshima オリジナルミルクジャム３個セットが最高賞を受賞

SHIROYAMA HOTEL kagoshima(城山観光株式会社/所在地:鹿児島市/代表取締役社長:矢野隆一)が販売する「SHIROYAMA HOTEL kagoshima オリジナルミルクジャム 3個セット」が、2024 年 4 月「第 74 回 ジャパン・フード・セレクション 」にて 最高賞 の グランプリ を受賞いたしました。

「SHIROYAMA HOTEL kagoshima オリジナルミルクジャム3個セット」は知覧茶ジャム、安納芋ジャム、知覧紅茶ジャムのセットで、地元の特産品と県内産の牛乳を組み合わせた贅沢な味わいが特徴です。その優れた品質・味わいなどが評価され、初エントリーにして最高の栄誉をいただくことが出来ました。 今回の受賞を通じて、鹿児島の素晴らしい食文化を広く世界に発信する機会となるよう、また今後、お客様に最高のおもてなしと美味しい食の体験を提供し続け、安心安全で高品質な商品をお届けできるよう努めて参ります。テレビや新聞・雑誌等で大人気の「SHIROYAMA HOTEL kagoshima オリジナルミルクジャム3個セット」は、 知覧茶ジャム、安納芋ジャム、知覧紅茶ジャムの 3 種のミルクジャムセットです。それぞれのジャムは、地元の鹿 児島特産品と県内産の牛乳を組み合わせ、独自の味わいを楽しめる特別な逸品です。牛乳をベースにしたミルクジャムは口当たり滑らかで、知覧茶や安納芋、知覧紅茶 といった副材料に使用している素材の香りが優しく広がります。パンのお供として はもちろんホットミルクやヨーグルトに混ぜてもお楽しみいただけます。鹿児島の 特産物を気軽にお楽しみいただけるミルクジャムです。 国内のホテル朝食ランキングで上位を誇る、SHIROYAMA HOTEL kagoshima 自慢の朝食ビュッフェで鹿児島の...

安納芋ジャム :抜群の糖度を誇る、鹿児島県種子島産の安納芋を使用しました。県内産の牛乳と合わせ、本来の甘さを活かした、飽きのこないすっきりとした味に仕上げ ています。爽やかな甘さと、とろける食感のミルクジャムです。【商品名】 「SHIROYAMA HOTEL kagoshima オリジナルミルクジャム3個セット」

SHIROYAMA HOTEL Kagoshima オリジナルミルクジャム ジャパン・フード・セレクション 最高賞 グランプリ

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:



PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

NOT A HOTEL、約200の世界中のラグジュアリーホテルを利用できるプログラム「NOT A HOTEL ABROAD」を4月1日よりサービス提供開始NOT A HOTEL、約200の世界中のラグジュアリーホテルを利用できるプログラム「NOT A HOTEL ABROAD」を4月1日よりサービス提供開始 NOT A HOTEL株式会社のプレスリリース

ソース: PRTIMES_TECH - 🏆 113. / 51 続きを読む »

海外旅行予約アプリ『NEWT』、NOT A HOTELと提携し、「NOT A HOTEL ABROAD」を4月1日よりサービス提供開始海外旅行予約アプリ『NEWT』、NOT A HOTELと提携し、「NOT A HOTEL ABROAD」を4月1日よりサービス提供開始 株式会社令和トラベルのプレスリリース

ソース: PRTIMES_LIFE - 🏆 39. / 63 続きを読む »

【ノエビア】2024年4月下旬より「samana hotel Yakushima(旧ホテル屋久島)」にて「ノエビア トカラの海の贈りものシリーズ」のアメニティを導入開始【ノエビア】2024年4月下旬より「samana hotel Yakushima(旧ホテル屋久島)」にて「ノエビア トカラの海の贈りものシリーズ」のアメニティを導入開始 株式会社ノエビアのプレスリリース

ソース: PRTIMES_LIFE - 🏆 39. / 63 続きを読む »

谷根千のローカル店が2日間限定で「HOTEL GRAPHY 根津」に集結!下町情緒感じる「GRAPHY GARAGE - Yanesen Local Market-」を4月20日、21日に開催谷根千のローカル店が2日間限定で「HOTEL GRAPHY 根津」に集結!下町情緒感じる「GRAPHY GARAGE - Yanesen Local Market-」を4月20日、21日に開催 株式会社 グローバルエージェンツのプレスリリース

ソース: PRTIMES_JP - 🏆 114. / 51 続きを読む »

京都に愛犬と泊まれるホテル「hotel anddoggy京都二条」犬が走れるラウンジ&カフェも併設京都市・二条城前駅エリアに全室で愛犬と泊まれるホテル「hotel anddoggy京都二条」が開業。42室すべてが犬同伴可能で、犬と過ごせるカフェやドッグラウンジも併設した、愛犬が主役のホテルとなっている。

ソース: modelpress - 🏆 110. / 51 続きを読む »

【NIPPONIA HOTEL 八女福島 商家町】全国茶品評会(玉露の部)で日本一を多数受賞の八女茶のおいしさに迫る、牛島製茶まるごと見学ツアーを販売開始【NIPPONIA HOTEL 八女福島 商家町】全国茶品評会(玉露の部)で日本一を多数受賞の八女茶のおいしさに迫る、牛島製茶まるごと見学ツアーを販売開始 バリューマネジメント株式会社のプレスリリース

ソース: PRTIMES_LIFE - 🏆 39. / 63 続きを読む »