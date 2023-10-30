【日本ハム】来季の１軍コーチ決定 武田久氏が投手コーチ、谷内亮太氏が内野守備走塁コーチ (2023年10月30日)

日本ハムは３０日、２０２４年シーズンの１軍コーチングスタッフを発表した。 【１軍コーチングスタッフ陣容】※カッコ内は背番号 監督 新庄剛志（１） ヘッドコーチ 林孝哉（７７） 投手コーチ 建山義紀（８１） 投手コーチ 加藤武治（８２） 投手コーチ 武田久（７３） 打撃コーチ 八木裕（８９） バッテリーコーチ 山田勝彦（７２） 内野守備走塁コーチ 谷内亮太（８５） 外野守備走塁コーチ 森本稀哲（８０） データ分析担当兼走塁コーチ 代田建紀（７９）
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「 大和ハウスグループＤＸアニュアルレポート２０２３」公開（ニュースレター）大和ハウス工業株式会社大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：芳井敬一）は、2023年10月30日、当社グループのデジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みを紹介する… 続きを読む ⮕