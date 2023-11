WeWork va verso il fallimento negli Usa

Fondata nel 2010 a New York con l'idea di creare ambienti in cui persone e aziende si riuniscono e lavorano, la società americana degli spazi di co-working ha rivoluzionato il mondo del lavoro, ma la sua parabola ha avuto vita davvero breve. Anche ma non solo a causa della pandemia del 2020 che ha sferrato il primo colpo al business.

Le elevate locazioni e il basso tasso di utilizzo degli spazi hanno prodotto la tempesta perfetta: ieri il titolo ha perso oltre il 40% a Wall Street. Secondo il Wsj, WeWork non avrebbe ancora pagato gli interessi ai suoi obbligazionisti e quindi potrebbe presto presentare istanza di fallimento appellandosi al Chapter 11. La società con sede a New York starebbe valutando di dichiarare bancarotta già la prossima settimana in New Jersey.

In occasione dei risultati di metà anno, la società aveva comunque già sottolineato le difficoltà finanziarie citando «l'eccesso di offerta nel settore immobiliare commerciale, la crescente concorrenza negli spazi flessibili e la volatilità macroeconomica che hanno portato a una domanda più debole del previsto».

