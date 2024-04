Vlahovic trascina la Juventus alla vittoria contro la Lazio

Dusan Vlahovic firma il gol del 2-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, trascinando la Juventus al successo. Al termine della sfida il numero 9 bianconero analizza la gara ai microfoni di Mediaset: 'Veniamo da un periodo veramente difficile, sapevamo che dovevamo essere all'altezza in questa partita. E' stata una partita tosta ma comunque è solo il primo tempo, perchè ci aspetta una partita difficile a Roma.

Questo primo tempo lo archiviamo, giochiamo sabato o domenica in campionato, che è ancora importantissimo, poi andiamo partita per partita'. Vlahovic: 'A Roma sarà un'altra partita' Soddisfatto Vlahovic che prosegue: 'Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con un allenatore forte, sicuramente hanno cambiato tantissimo, non era facile per noi, però abbiamo dato tutto e quando abbiamo fatto il primo gol dopo è stato tutto più facile. Ma come ho detto abbiamo giocato solo il primo tempo, ci aspetta un'altra partita a Rom

