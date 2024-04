Un'assistente di volo salva delle uova di fenicottero durante un volo

📆 17/04/2024 02:58:00

📰 HuffPostItalia ⏱ Reading Time:

20 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 32%

Publisher: 89%

Assistente Di Volo,Uova Di Fenicottero,Alaska Airlines

Durante un volo sull'Alaska Airlines, un'assistente di volo ha salvato delle rare uova di fenicottero che stavano per raffreddarsi. La donna ha utilizzato dei guanti di gomma riempiti d'acqua calda per creare un nido accogliente per le uova.