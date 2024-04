Uccisione di operatori umanitari a Gaza

L'uccisione da parte dell'esercito israeliano di 7 operatori umanitari mentre distribuivano viveri a Gaza è l'ennesimo episodio in questi mesi. Non si tratta di un incidente, ma di un avvertimento chiaro alle organizzazioni umanitarie: il popolo palestinese deve continuare giorno dopo giorno senza interruzioni e chiunque cerchi di evitare la morte di un palestinese è considerato un nemico da eliminare: ucciderne uno per educarne cento.

I dissidi tra governo statunitense e Netanyahu sono da questo punto di vista: mentre con una mano Biden tira le orecchie a Israele, dall'altra continua a fornire bombe, soldi e assistenza militare senza i quali Israele non potrebbe proseguire l'orrendo massacro. E' quindi del tutto evidente che Israele fa quello che vuole perché gli Usa sono consenzienti. Il governo israeliano, ma nessuno fa nulla per fermarlo

