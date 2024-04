Tumore al colon, ragazzo di 21 anni con la sindrome di Lynch salvato a Formia

📆 02/04/2024 16:33:00

📰 ilmessaggeroit ⏱ Reading Time:

20 sec. here

13 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 49%

Publisher: 65%

Salute Notizia

Un ragazzo di 21 anni con la sindrome di Lynch è stato salvato da un tumore al colon a Formia. Il medico spiega come ha scoperto la malattia. Inoltre, i nutrizionisti di Harvard forniscono consigli sulla migliore dieta per dimagrire e elencano i 5 alimenti da consumare. A Napoli, inizia la sperimentazione del vaccino contro il melanoma presso l'istituto Pascale. Il Ministero della Salute ha emesso nuove regole sulle mascherine per i positivi al Covid. Infine, vengono aggiornati i sintomi dell'influenza di fine dicembre, che vanno dalla stanchezza al mal di testa.

Tumore Al Colon, Sindrome Di Lynch, Dieta, Dimagrire, Nutrizionisti Di Harvard, Vaccino, Melanoma, Covid, Mascherine, Influenza, Sintomi