Tra le 10 più belle città da visitare in autunno ci sono due italiane

I fan dell'autunno lo sanno bene: è una stagione magica. Ma dove andare per godere appieno dei colori e delle temperature autunnali? Premier Inn ha condotto un esperimento"scientifico" per scoprire quali sono le città più belle da visitare in autunno, per tuffarsi tra sapori, toni e profumi della stagione, del foliage, della zucca e delle castagne.

Ognuno di loro ha semplicemente guardato le foto della versione autunnale di queste 60 città mentre un software monitorava il movimento dei loro occhi registrando, in secondi, il tempo di permanenza su ogni immagine.

In questo modo è stata creata una classifica che rivela quali sono le città da visitare in autunno perché danno il meglio di sé: sono quelle sulle cui foto, in modo istintivo, lo sguardo si ferma più a lungo.Le più belle città da vedere in autunno nel mondo 1. Bath, UK7. Roma, Italia

