Torna l'anticiclone nordafricano: ondata di caldo anomalo in arrivo

Sta per tornare l’anticiclone nordafricano che porterà un'ondata di caldo anomalo tra il prossimo weekend e lunedì. Si raggiungeranno, e in alcuni casi supereranno, punte di 26-28°C. Sì, ci sarà un assaggio di estate in piena regola con punte di 25° a Roma, Millano, Bologna e Firenze.

Torna l'anticiclone africano Dopo l’ultima modesta perturbazione in transito al Centronord, si chiude almeno per ora questa lunga fase piovosa che ha interessato soprattutto le regioni settentrionali (mentre il Sud ricordiamo rimane ancora in larga parte in deficit idrico, grave sulla Sicilia). Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Nei prossimi giorni tornerà l’alta pressione africana su Mediterraneo e Italia, ma con una puntata anche sul centro-ovest Europa dove le temperature si porteranno su valori eccezionalmente elevati in relazione al period

