Tesla, vendite in calo per la prima volta in 4 anni. Ma la cinese Byd fa peggio. Boom di ordini nuova auto di Xiaomi. Sorpasso in retromarcia di Tesla ai danni della concorrente cinese Byd. La casa automobilistica americana ha comunicato di aver prodotto 433.371 auto nel primo trimestre 2024 e di averne consegnate 386.810, e all’attacco alla gigafactory di Berlino”, afferma la casa automobilistica in una nota. Scendono però anche le vendite del maggior produttore cinese Byd.

Nei primi tre mesi dell’anno di ben il 42% rispetto all’anno prima, auto elettriche cinesi minacciano i produttori occidentali. Il prezzo è molto competitivo, tale da garantire un risparmio di oltre 4mila dollari rispetto alla rivale Tesla Model 3. La Su7 con batteria da 60 kWh viene venduta a poco meno di 28mila euro. La macchina è costruita a Pechino e la versione top di gamma monta una batteria da 101 kWh e 663 CV di potenza, con un’autonomia dichiarata di circa 800 km

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

BYD inciampa e Tesla (in frenata) può riprendersi la coronaIl primo trimestre della rivale cinese può dare strada a un inatteso sorpasso, pur in una fase difficile. Il titolo resta il peggiore dello S&P 500

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Le auto cinesi guidano la crescita del mercato europeo (ma molte sono Tesla e Tesla)A febbraio dell’anno una su cinque vetture a batteria immatricolate nel vecchio continente sono di produzione cinese sulla base dei dati dell’Istituto di statistiche britannico Jato Dynamics.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Pd, guerra degli iscritti con i 5 Stelle: il sorpasso che preoccupa SchleinNel campo largo ormai si lotta su qualsiasi cosa pur di affermare la propria prevalenza sull'altro. Più che un'alleanza, quella fra Pa...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

GP Portogallo, Lorenzo: 'Bagnaia doveva accettare il sorpasso di Marquez'L'intervista del campione spagnolo sull'episodio del GP Portogallo

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Formula 1, clamorosa doppietta Ferrari a Melbourne: Sainz domina dopo il sorpasso a Verstappen (ritirato), secÈ tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Byd Frigate 07 Honor Edition, suv intelligente per la CinaHa debuttato in questi giorni, per ora destinato al solo mercato cinese, il suv Frigate 07 Honor Edition del colosso Byd che si propone come uno dei più avanzati veicoli 'software defined'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »