Terremoto di magnitudo 3.4 a Poggibonsi, nessun danno riportato

Il sisma è stato stimata dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di magnitudo 3.4 ed epicentro a quattro chilometri da Poggibonsi , a una profondità otto chilometri. "Sono in corso verifiche - scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social - al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone".

L'epicentro è in una zona di aperta campagna tra Poggibonsi e Castellina in Chianti. La scossa è stata avvertita in modo distinto nei territori tra Siena e Firenze, sia nei due capoluoghi ma, soprattutto, nei centri minori circostanti. Altri sismi di intensità minore sono stati registrati da Ingv con analogo epicentro successivamente: con magnitudo 1.4 alle 19:56, con 0.8 alle ore 20:01 e 2.2 alle ore 20:11.

Terremoto Magnitudo 3.4 Poggibonsi Toscana

