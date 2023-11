Sport in tv oggi (2 novembre), dalla Coppa Italia all'Eurolega: orari e programma completo

Tanti gli eventi in programma, da seguire in diretta televisiva o in streaming. Ecco il programma completo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORT: Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 90-98: gli highlightsLeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 90-98: gli highlights

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Verona esce dalla Coppa Italia, Baroni: 'Ora testa al campionato, dovremo farci trovare pronti'Inizia a prendere corpo il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ieri è stata la prima squadra a qualificarsi, superando il Cittadella dopo i tempi supplementari e 'regalandosi'

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Finale pazzo, il Parma elimina il Lecce dalla Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Coppa Italia, il calendario e le partite dei sedicesimi: date e orariLe date e gli orari

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Torino, Juric e la Coppa Italia per risvegliare l'attacco: a partire da Duvan ZapataGiovedì prossimo il Torino torna in campo. La squadra di Ivan Juric scenderà in campo fra le mura amiche contro il Frosinone per il match valido per la Coppa Italia. Obiettivo dei granata dare conti

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Genoa, in Coppa Italia senza Retegui: possibile impiego della coppia Ekuba-PuscasVigilia di Coppa Italia per il Genoa. Domani pomeriggio i rossoblu scenderanno in campo al 'Ferraris' contro la Reggiana in un match nel segno del gemellaggio fra le due tifoserie. Una partita importa

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕