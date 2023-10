Sinner vola ai quarti vincendo il derby viennese contro Sonego

regala il poker di vittorie all’altoatesino che in due facili set (6-2 6-4) accede ai quarti di finale del prestigioso Atp 500 di Vienna dove incontrerà . Si tratterà, dunque, dell’affascinante rivincita del match viennese di due anni fa, quando Frances s’impose buttando il match quasi in caciara e turbando così l’equilibrio altoatesino dell’azzurro.

Per il numero quattro del mondo si è trattato, soprattutto nella seconda parte dell’incontro, di una sorta di allenamento di lusso dedicato a quella che si sta rivelando come la sua nuova e assai produttiva strategia: la discesa a rete, preferibilmente in veste di serve&volley.

Una realtà che se sommata alla solidissima redditività della sua prima di servizio (15 vincenti) fanno oggi dimigliorandosi in alcuni fondamentali basilari. Il che, al di là dei risultati che l’altoatesino otterrà nel prosieguo di Vienna e nel Master 1000 di Bercy, fanno di lui un serissimo candidato alla vittoria nelle Atp Finals di Torino. headtopics.com

