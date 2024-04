Significato di 'oggetto latrinevole'

Non è assolutamente una volgarità, anzi. Ecco il significato completo che riguarda una persona eccessivamente prolissa nell'espulsione dei propri bisogni corporali. Un lettore mi chiede (gentilmente): “Quando uno viene definito legalmente 'oggetto latrinevole'?”. La bella frase è priva di fondamento, anzi no. Vuol dire che la persona in questione si trattiene in pubblica latrina più del tempo necessario che richiede la verga. Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi.

Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica. Poi arriva il segretario comunale a lamentarsi e minaccia di querelarmi

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilfoglio_it / 🏆 30. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: il vero significato di questa dataÈ molto di più di un mazzo di mimose e di una cena con le amiche. La Giornata Internazionale della Donna nasconde significati molto profondi

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

La Nato e la Russia/ Il significato politico della sfida di MacronNegli ultimi tempi Emmanuel Macron ha detto e ripetuto che l’Europa sul fronte orientale...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Conoscete il significato spirituale dell'equinozio di primavera?Simbolo di cambiamento e rinascita, ma anche di novità e ed energia. Ecco l'impatto spirituale ed emotivo dell'equinozio di primavera

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Il duplice significato “poetico” del 21 marzo: nascita di Alda Merini e Giornata Mondiale della…“Sono nata il ventuno a primavera ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar tempesta[…]”: sono i versi che descrivono una giornata che racchiude in sé diversi significati “poetici”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Equinozio di primavera, perché si chiama così: etimologia, significato e cosa succedeL'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sua pagina EduInaf, ricorda che l'origine...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Annie Leibovitz entra all'Académie des beaux-arts: il significato della divisa napoleonica (reinterpretata da…La grande fotografa americana è diventata ufficialmente membro delle Belle Arti parigine. Durante la cerimonia ha ricevuto la spada degli accademici, un…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »