Scoperto il primo 'metafluido' in grado di cambiare le sue proprietà

È pronto il fluido intelligente in grado di cambiare a comando le sue proprietà, come viscosità, elasticità e trasparenza: è il primo ‘metafluido’ del suo genere, cioè un fluido che, come i metamateriali solidi, ha proprietà determinate non da ciò di cui è fatto ma dalla sua struttura, e questo grazie alle sue minuscole sfere elastiche che possono deformarsi sotto pressione, modificando radicalmente le caratteristiche del materiale.

Lo hanno messo a punto ricercatori della Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate John Paulson di Harvard, pubblicando i risultati sulla rivista Nature. Le potenziali applicazioni sono tantissime: dai robot agli ammortizzatori smart capaci di dissipare energia a seconda dell'intensità dell'impatto, fino a dispositivi ottici del futuro e inchiostri cambia-color

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Falso allarme bomba ad Andria, evacuata una scuola | Il biglietto: 'A Trani ci avete scoperto'Il messaggio lasciato sul cancello di ingresso dell'istituto: 'Abbiamo cambiato obiettivo'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Trentalange: 'Ci servono arbitri, giocatori e allenatori ricercatori, non presuntuosi'Alfredo Trentalange, ex arbitro e già presidente dell'Associazione Italiana Arbitri in passato, ha parlato ai microfoni dei media presenti (tra cui noi di Tuttomercatoweb.com) a margine dell'evento '

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Donare 40 centesimi? Si finanziano sette ricercatoriDai limoni della Fondazione Veronesi contributi agli studi più avanzati: che strada fanno i nostri soldi

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Pioltello, primo passo indietro della scuolaL'istituto 'Iqbal Masih' chiude il 10 aprile, non per il Ramadan ma per esigenze didattiche

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Se n'era andato, è tornato e ora fa la differenza: la Juve ha scoperto SekulovEra andato in prestito alla Cremonese, non ha trovato spazio in B, ma al rientro in Seconda squadra la sua stagione è svoltata: i bianconeri hanno riabbracciato un talento, che anche Allegri ora guarda con interesse

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Fanno benzina e le auto si fermano all'improvviso: cosa hanno scoperto al distributoreMacchine in panne dopo il rifornimento: imprenditore a processo

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »