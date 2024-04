Salvini vara un nuovo condono edilizio : il Mit prepara un pacchetto di norme “salva-casa”. Il leghista festeggia: “Altro che obblighi green”che sta mettendo a punto un pacchetto di norme per intervenire sulla casa mirano e regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali. Secondo una stima del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l’8 abitazioni su 10 presentano problematiche di questo tipo.

In particolare, precisa il ministero, le norma interessano difformità di natura formale, legate allea causa della disciplina della “doppia conformità” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, risalenti nel tempo. E ancora per permettere i cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee”.che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria cas

