Salman Rushdie aggredito da un uomo vestito di nero

L'ultima cosa che il suo occhio nero ha visto è l' uomo vestito di nero che lo ha aggredito e che nel libro si chiama «A. come Assassino, ma anche Asino». Lo ha visto correre verso di lui nell’anfiteatro di Chautauqua , nello Stato di New York , e ha pensato: «Sei tu dunque, eccoti qui». Lo aspettava da più di trent'anni, da quando l’ayatollah Khomeini aveva lanciato la fatwa per il suo libro. I presenti lo hanno fermato, prima fortuna.

Ci si trasforma in uccello per sfuggire a qualcuno che vuole violentarti». Salman Rushdie sa di dover testimoniare al processo e dice di sapere anche che l'attacco non è legato ai Versi satanici. «No, probabilmente è stata l’Hezbollah, perché il villaggio dove vive suo padre, vicinissimo al confine con Israele, è molto legato a Hezbollah. Chiunque abbia incontrato, che ha messo la sua vita su un corso diverso, era probabilmente di Hezbollah».

Salman Rushdie Aggressione Uomo Vestito Di Nero Chautauqua New York

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



VanityFairIt / 🏆 14. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Salman Rushdie: «Ho visto l'accoltellatore, e poi tutto è diventato nero»«L’accoltellatore è stata l’ultima cosa che il mio occhio destro ha...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Spagna, Rubiales non è in stato d'arresto: l'ex presidente federale è stato rilasciatoLuis Rubiales non è stato arrestato. Come racconta La Sexta, è stato soltanto fermato in aeroporto e portato in tribunale per fare la sua deposizione, ma l'ex numero uno del calcio spagnolo non è i

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Ilaria Salis, il padre: «In Ungheria verdetto già scritto, non si capisce perché proseguano con le udienze...»«Il processo è già stato fatto, il verdetto è già stato emesso,...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Bimbo di 4 mesi risucchiato da un tornado viene trovato vivo: era finito su un albero. «Pensavamo fosse morto»Un bambino di quattro mesi è stato trovato vivo dopo essere stato 'risucchiato'...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Rugby, aggredì alle spalle la donna arbitro durante il match: giocatore radiato. Maria Bea: «Lo perdonerò»Grazie alla prova video, che in primo grado non era stato possibile utilizzare, è stato...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Neuralink mostra video di paziente tetraplegico che gioca a scacchi con la menteIl paziente: «L’intervento è stato semplicissimo, sono stato dimesso il giorno dopo dell’operazione»

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »