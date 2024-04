Record del mondo del lancio del disco superato dopo 38 anni

È volato via dopo quasi 38 anni, più di un terzo di secolo, il più vecchio record del mondo dell' atletica leggera al maschile, quello del lancio del disco di Juergen Schult : quello storico 74,08 ora conosce la meritata pensione. È bastata una raffica di vento, unita alle enormi doti tecniche, per far volare 27 centimetri più lontano di quella mitica misura la 'lenticchia' da due chilogrammi di Mykolas Alekna .

Dopo il 70,51 al quarto tentativo, il lanciatore lituano è ritornato in pedana e, appena spiccato il volo, ha seguito l'attrezzo con la mano fino al suo atterraggio. La prima misura è stata di 74,41 ma poi e' stata corretta a 74,35: la storia è fatta.

