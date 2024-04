Primo E-Prix italiano a Misano: Felix da Costa vince con la Porsche

Entusiasmante primo E-Prix della tappa italiana di FE che quest’anno è ospitata dal circuito di Misano , sulla Riviera Adriatica. La sesta gara dell’anno ha visto ancora una volta un vincitore diverso a conferma dell’incertezza della stagione. Si è imposto Felix da Costa con la Porsche , già Campione nella Stagione 6. Il portoghese ha preceduto la Nissan di Rowland e la Andretti di Dennis , l’attuale campione in carica.

Il segreto era toccare il meno possibile il pedale del freno. Una battaglia spettacolare, ma anomala, con un numero di sorpassi veramente incredibile: 554. Ieri i giri in meno hanno reso la sfida più “normale”, con i ragazzi che si sono scambiate le posizioni con più parsimonia perché salvaguardare la batteria non era più la sola priorità. Sia come sia, la corrida domenicale di Misano è stata sempre decisa dell’energia.

E-Prix Misano Porsche Nissan Felix Da Costa Rowland Gunther Dennis Vittoria Mondiale

