Preoccupanti livelli di nanoplastiche nelle bottiglie d'acqua in plastica

Una ricerca americana evidenzia preoccupanti livelli di nanoplastiche all’interno delle bottiglie d’acqua in plastica. Particelle infinitesimali che si possono annidare nel sangue e nei tessuti Una bottiglia d’acqua in plastica contiene in media 240mila frammenti di nanoplastiche potenzialmente cancerogene, 100 volte di più di quanto si ritenesse in precedenza.

Lo sostengono alcuni ricercatori dell’Università della Columbia che, utilizzando le tecniche di scansione laser più avanzate, hanno preso in esame alcune marche di acqua vendute negli Stati Uniti. VEDI ANCHE Finta pelle, dubbi sulla sostenibilità: deriva dalla plastica Nanoplastiche: una minaccia per la salute Gli scienziati americani hanno riscontrato nelle bottiglie analizzate la presenza di centinaia di migliaia di infinitesimali particelle di plastica. Minuscoli frammenti tossici che, secondo gli studiosi, possono accumularsi negli organi vitali con implicazioni sulla salute ancora da chiarire. Le nanoplastiche sono già state collegate al cancro, ai problemi di fertilità e ai difetti congenit





