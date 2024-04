Peppino Impastato e la sua intitolazione a Partinico

Mi risulta difficile capire come si possa valutare il passato di un uomo per le sue idee politiche, piuttosto che per le ragioni del suo omicidio. Non riesco a comprendere come ragazzi liceali abbiano negato l'intitolazione della propria scuola di Partinico a Peppino Impastato , adducendo che è un 'personaggio divisivo'.

Ma anche il sindaco di Partinico, ragazzi di Partinico, avete perso l'occasione per dimostrare che l'intitolazione a Peppino Impastato sarebbe stato un riconoscimento postumo, oltre che un segno di condanna alle mafie

