Paola Cortellesi fa il pieno di candidature ai David di Donatello

Paola Cortellesi fa il pieno di candidature (19) ai David di Donatello. E già vince il premio degli spettatoriLa cerimonia il 3 maggio in prima serata su Rai 1. Carlo Conti verrà affiancato da Alessia Marcuzzi: «Volevo fare l’attrice, non è andata così bene ma continuo a guardare film». Dietro «C’è ancora domani», «Io capitano» di Matteo Garrone, 15 nomination Domani è un altro giorno ma intanto c’è un bellissimo presente.

Con 19 candidature ai David di Donatello, «C’è ancora domani» di Paola Cortellesi ha ottenuto un altro record. Mai un regista esordiente aveva avuto così tante nomination. Per la prima volta, il David degli spettatori (al 29 febbraio, il film è stato visto da 5 milioni 534 mila persone) coincide con la nomination per il miglior film. «Abbiamo raggiunto la parità tra gusto, qualità e capacità di incasso», dice Piera Detassis, presidente dei David, la festa del cinema italiano, dagli attori alle maestranz

