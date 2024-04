Nuovo singolo del gruppo vincitore ai Grammy Awards

Il brano prelude al nuovo progetto discografico del gruppo, vincitore ai Grammy Awards e che ha accumulato 240 miliardi di stream totali e venduto 98 milioni di dischi nel mondo, raggiungendo solo nel territorio italiano 48 dischi Platino e 5 Oro. La canzone esce accompagnata da un enigmatico videoclip ufficiale, disponibile su Vevo/YouTube. Il brano è un inno futuristico in cui coesistono elementi della musica alternative, rap, elettronica e rock. Il frontman Dan Reynolds canta su beat hip hop che includono anche synth e archi. "Dopo essermi preso un po' di tempo per me e averlo trascorso con la mia famiglia e le persone che amo, ho provato il forte desiderio di tornare alle sonorità musicali che fin dagli inizi mi hanno dato più gioia realizzando però la nuova musica con un nuovo approccio e una nuova mentalità", ha commentato. Dopo essere stati una band per oltre 10 anni, "il mondo ora sembra molto diverso. Ma alcune cose rimarranno per sempre le stesse