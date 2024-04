Nuovi cedimenti ampliano la voragine nel municipio V

Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi cedimenti che, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, “hanno ampliato il perimetro della voragine, di circa 70 centimetri. Purtroppo ci aspettavamo che sarebbe successo. Sarà dunque necessario allargare anche l’area del cantiere”.La voragine si era aperta lo scorso 28 marzo, inghiottendo due automobili, poi recuperate a 13 metri di profondità. Dalle ultime verifiche, la maxi voragine aveva un diametro di otto metri.

Ma gli ultimi crolli l’hanno ulteriormente allargato “finché continueranno – spiega Lostia – sarà difficile far scendere gli speleologi e pianificare con certezza i prossimi interventi per la riparazione. Al momento, almeno, è stato completato il bypass fognario”. Come spiegato da Acea nei giorni scorsi, infatti, dalle prime verifiche era emerso il danneggiamento della fognatura ed erano stati avviati i lavori per il ripristino della funzionalità della conduttur

