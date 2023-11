Nuove regole per proteggere i minori dai rischi online

Secondo una ricerca dell'Osservatorio Internet@Minori, nato per vigilare sul rapporto tra nuovi media e minorenni, all'età di 12-13 anni, otto bambini su dieci navigano regolarmente su Internet e nel 57% dei casi lo fanno senza il controllo dei genitori, incappando spesso in contenuti sensibili.

Proprio per mitigare i pericoli del web a cui incorrono i minorenni, dal 21 novembre, diventa operativa la delibera approvata lo scorso gennaio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che fissa nuove regole sui dispositivi con sim intestate agli utenti under 18 e che hanno la finalità di proteggere i minori dai rischi online. Un obbligo che ricade sui provider che dovranno mettere in campo strumenti idonei per filtrare i contenuti inappropriati e bloccare quelli riservati ai maggiorenni. Una sorta di parental control “di Stato”, come è già stato definito da più parti, senz’altro necessario per limitare i rischi che i minorenni corrono nella frequentazione solitaria del web e dei social medi





Agcom, le nuove regole sul Parental control in vigore dal 21 novembre: come funzionerannoEntreranno in vigore dal prossimo 21 novembre le nuove regole dell'Autorità garante delle comunicazioni sul Parental control, che hanno cioè lo scopo di limitare l'accesso ai contenuti considerati pericolosi o inappropriati per i minori. Saranno 8 le tipologie di siti web considerate inopportune per gli Under 18.

Parental control, le nuove regole dal 21 novembre

Dal 21 novembre in vigore le nuove norme sul parental controlLe linee guida stilate dall'Agcom prevede una serie di restrizioni nella navigazione dei minori sul web

Parental control, Garante Infanzia: 'Nuove regole passo importante, ma non risolutivo'Le nuove regole sul parental control che entrano in vigore dal 21 novembre rappresentano ʼun passo molto importante effettuato da Agcom, ancorché non risolutivo, che si inserisce in un necessario percorso di tutela delle persone di minore età che navigano in rete. Bisogna continuare a lavorare in questa direzioneʼ.

Smartphone e minori: dal 21 novembre in vigore Parental control system, ecco come funzionaIl 'vademecum' sul provvedimento dell'Agcom, realizzato da Udicon per Adnkronos/Labitalia

