Nessun rischio per la supply chain globale dei microchip: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ( Tsmc ) ha riferito che oltre il 70% delle sue apparecchiature per produrre i microprocessori è tornata operativa già ieri sera dopo la sospensione precauzionale decisa a seguito del violento sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan mercoledì mattina.

L'azienda, il più grande produttore di chip a contratto al mondo, ha spiegato che nessuna delle apparecchiature chiave è stata danneggiata alla luce dei controlli sulla sicurezza effettuati. "Se l'interruzione della produzione alla Tsmc avrà un impatto e in quale misura bisognerà vederlo nelle prossime settimane, quando verranno confermati o posticipati degli ordini. La società ha in mano il 70% della produzione mondiale", spiega all'ANSA Paolo Trucco, docente di Industrial Risk Management alla School of Management del Politecnico di Milan

