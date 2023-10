Mtv Awards di Parigi annullati per rischio attentati, gli organizzatori: «Motivi di sicurezza»

Paramount Global ha cancellato gli MTV European Music Awards (EMA) del 2023 a Parigi, citando come causa la «volatilità degli eventi mondiali». L'evento avrebbe dovuto svolgersi il 5 novembre al Paris Nord Villepinte. Non andrà avanti a causa dell'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, sottolinea Deadline.

Erano attese, tra gli altri, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus e Nicki Minaj. «Gli Mtv Ema sono una celebrazione annuale della musica internazionale. Mentre guardiamo gli eventi devastanti in Israele e Gaza che continuano a svolgersi, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione internazionale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto». Gli organizzatori hanno dichiarato di non vedere l'ora che l'evento ritorni nel novembre 2024.

