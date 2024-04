Michela Murgia lascia l'eredità alla sua famiglia queer

Tutti per uno e uno per tutti. Michela Murgia ha sempre sottolineato, in vita, quanto tenesse alla sua famiglia queer: non è un caso che la scrittrice e attivista abbia lasciato la sua eredità ai suoi più cari amici. La donna è stata colpita da un male incurabile che oltre a decreatare la sua scomparsa, avvenuta lo scorso agosto, non le ha permesso neanche di sanare i suoi debiti. Un compito che ora spetta alla sua cara queer family.

«La sua paura, da viva - come emerge dal suo testamento – era quella di non aver tempo per riuscire a farlo», commenta Alessandro Giammei, docente a Yale, uno dei «figli d’anima» di Murgia in un’intervista a Repubblica. «Noi abbiamo accettato l’eredità, che comprende anche il dovere di risolvere queste situazioni». Stando alle parole del testamento, a Giammei infatti è stata destinata una casa, al fine di essere venduta e «la cifra usata per soddisfare ogni esigenza che potrebbe emergere dopo la morte, con particolare riferimento a situazioni debitorie»

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

8 marzo, in un vicolo di Napoli il murales tributo alle donne coraggioI volti di Kahlo, Murgia, Levi Montalcini, Serao e Gentileschi realizzati da Trisha Palma (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Michela Andreozzi: tu chiamale se vuoi emozioni ma evita il canto delle sireneAscolta: Levante, cantante e scrittrice: «La creazione artistica richiede...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Michela Coletto è morta di leucemia a 49 anni: i fratelli la ricordano con 37mila tulipaniUna stora del cuore e anche della generosità, perché parte del ricavato della raccolta dei tulipani per Michela Coletto verrà devoluto all’Ail, l'Associazione Italiana Leucemie

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Michela: «Mio marito colpito da Alzheimer precoce a soli 43 anni»Informazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Sempre più scrittrici nelle classifiche: la metà firma i libri più vendutiDa La portalettere di Francesca Giannone, il libro più venduto dello scorso anno, a Tre ciotole di Michela Murgia, scrittrice sarda scomparsa lo scorso agosto a Come d'aria di Ada D'Adamo vincitore del Premio Strega postumo, nel 2023 la conquista delle classifiche da parte delle scrittrici ha preso il volo.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Kate Middleton e non solo: perché chi condivide la propria esperienza con il cancro compie un atto di cura verso gli altriGiovanni Allevi, Nadia Toffa, Emma Bonino, Michela Murgia… Con il suo messaggio, la principessa del Galles si è unita a tutti quei personaggi noti che hanno scelto di parlare apertamente della propria malattia.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »